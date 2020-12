Lefkoşa eşsiz bir restorantla tanıştı

TheUnique Gusto, GridGroup Kurucu Başkanı Murat Teksöz ile TheUnique Gusto Kurucu Ortağı Mehmet İnan’ın ev sahipliğinde düzenlenen özel bir organizasyonla misafirlerine kapılarını açtı

TheUnique Gusto, GridGroup ve BKM Mutfak Kıbrıs’ın ortak iştiraki olarak 12 Aralık 2020 Cumartesi gecesi, GridGroup Kurucu Başkanı Murat Teksöz ile TheUnique Gusto Kurucu Ortağı Mehmet İnan’ın ev sahipliğinde düzenlenen özel bir organizasyonla açıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in yanı sıra protokol, iş dünyası ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleşen gecede restoranın açılışı için kurdele kesimi yerine zeytin fidanı dikimi seremonisi yapıldı.Seremoni öncesi açılış konuşmasını yapan Murat Teksöz, “Hepinizin de bildiği gibi özellikle adamız için, insanlık için zeytin ağacı; insanlık tarihi boyunca bolluğun, bereketin, sağlığın, barışın, zaferin, kardeşliğin önemli bir sembolü olmuştur.Ayrıca gastronomide de önemli bir zenginliktir. İşte bizler de bugün bu tarihi mekana yeniden hayat verirken, uzun yıllar kök salmak için Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ile birlikte açılışımızı sembolik bir zeytin fidanı dikimi ile gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.Zeytin fidanının dikiminin ardından can suyu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner tarafından verildi. Söz konusu seremoni geceye katılan misafirler tarafından da çok özel ve anlamlı bulundu.TheUniqueGusto’nun açılış organizasyonu için usta şefler tarafından hazırlanan özel sunumlara sahip ikramlıklar misafirler tarafından oldukça beğenildi.TheUnique Gusto, 700 metrekare kapalı alana, özel peyzaj ile dekore edilen 600 metrekare bahçe alanına sahip. TheUnique Gusto, her türlü kurumsal ve bireysel organizasyonlar, kutlamalar, özel toplantılar ve iş yemekleri, aile ve arkadaşlarla sosyal yemekler için lezzetten hizmete en üst düzeyde ev sahipliği yapacak.Dünya mutfağından oluşan menüsünde eşsiz tatlar ve izlemesi keyifli sunumlarla özel bir deneyim vadeden TheUniqueGusto’da misafirlerin konforu için vale park servisi ve özel otopark alanı da hizmet vermeye başladı.TheUniqueGusto’da, her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri canlı müzik programlarının yanı sıra hafta sonlarında piyano eşliğinde brunch düzenlenecek. Özel günlere ilişkin programlarıyla da adından söz ettirecek olan TheUniqueGusto’nun özenle hazırlanmış Noel ve Yeni Yıl organizasyonları ile ilgili bilgi için TheUnique Gusto Facebook sayfası ziyaret edilebilir.