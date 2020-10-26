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Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde koronavirüs paniği

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Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde koronavirüs paniği

Dünyada hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs ülkemizde de son günlerde yerel vaka sayısında önemli bir artış göstererek yayılmaya başladı.
Bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir refakatçinin yeni tip koronavirüs PCR testinin pozitif çıkmasının ardından ikinci bir vaka daha tespit edildiği bildirildi. 
Diş Hastalıkları Klinik Şefine Covid-19 teşhisi kondu.

Hastane içerisinde temaslıların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, temas takip ekibi hem refakatçinin temaslılarını hem de klinik şefinin temaslılarını saptayarak karantina otellerine aldıkları kaydedildi.

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