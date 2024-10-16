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Lefkoşa'da yasa dışı kuaförlük ve tırnak teknisyenliği yapan 10 kişi tespit edildi

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Lefkoşa'da yasa dışı kuaförlük ve tırnak teknisyenliği yapan 10 kişi tespit edildi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı ve Denetim Şubesi tarafından Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliğiyle iş birliği içerisinde yapılan denetimlerde iş yeri izni olmayan ve yasa dışı kuaförlük ve tırnak teknisyenliği yapan 10 kişi tespit edildi.
LTB’den verilen bilgiye göre denetimler sonucunda, gerekli işlemler yapılarak hizmet verenler yasal kapsam içine alındı, 2 işletmeye ise dava açıldı
İşletmelere izinsiz faaliyet yaptıkları için yasal işlem uygulandığı belirtilen açıklamada,  “2 işletmenin iş yeri izni alarak yeni salon açması, 2 işletmecinin mevcut iş yeri izni olan işletmelerde çalışmaya başlaması, 2 işletmecinin de iş yeri izni müracaatı yapması sağlanarak değerlendirmeye alındı. Denetimler sonucunda 2 işletmeci kendi isteği ile faaliyetlerini durdururken 2 işletmeci için de yasal işlem süreci devam ediyor” bilgisi verildi.
 
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