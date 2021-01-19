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Lefkoşa'da yarın iki cadde ulaşıma kapatılacak

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Lefkoşa'da yarın iki cadde ulaşıma kapatılacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarın iki cadde için yol kapatma duyurusu yaptı.
LTB’den verilen bilgiye göre, Mehmet Akif Caddesi’ndeki mevcut Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nda kazı çalışması yapılacak. Yarın başlayacak ve iki gün sürecek çalışmalar nedeniyle trafik güney istikametinden kuzey istikametine doğru tek yönlü verilecek. 
Kuzey istikametinden caddeyi kullanacak araç sürücülerinin Gültekin Şengör Sokağı’ndan ana caddeye ulaşımları sağlanacak.
KAHRAMANLAR CADDESİ
Öte yandan Küçük Kaymaklı’daki Kahramanlar Caddesi’nde yapılıp aynı gün içinde tamamlanması planlanan yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeniyle de Kahramanlar Caddesi’nin Kaymaklı yolu giriş ve çıkışları yarın araç trafiğine kapatılacak.
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