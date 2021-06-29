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Lefkoşa'da ilk salı pazarı 'Merkez Lefkoşa'da kuruldu

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Lefkoşa Belediyesinden verilen bilgiye göre, açılan pazar ile Lefkoşa’da ilk kez salı günleri sebze-meyve, konfeksiyon, kitap, takı, el işi gibi farklı stantlar bir arada yer alıyor

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Lefkoşa'da ilk salı pazarı 'Merkez Lefkoşa'da kuruldu

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından geçen hafta açılışı yapılarak hizmete giren “Merkez Lefkoşa” içerisinde bugünden itibaren Salı Pazarı kurulmaya başlandı.

Lefkoşa Belediyesinden verilen bilgiye göre, açılan pazar ile Lefkoşa’da ilk kez salı günleri sebze-meyve, konfeksiyon, kitap, takı, el işi gibi farklı stantlar bir arada yer alıyor.

Salı Pazarı sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da pazarı ziyaret ederek,  Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ve esnafla kahvaltı yaptı, stantları gezdi ve alışveriş yapan yurttaşların görüşlerini aldı.

Küçük Kaymaklı’da Özker Özgür Caddesi üzerinde; açık pazar, çarşı ve etkinlik /organizasyon alanı şeklinde toplam 12 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Merkez Lefkoşa’da 410 araçlık otopark bulunuyor.

Tamamen engelsiz bir yapıda olan Merkez Lefkoşa’da teraslı restoran ve kafe, çocuk oyun alanı, galeri, atölye, sergi salonu, özel toplantı salonu ve LTB hizmet noktası da bulunuyor.

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