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Lefkoşa'da bazı yollar yarından itibaren üç gün trafiğe kapalı

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Lefkoşa'da bazı yollar yarından itibaren üç gün trafiğe kapalı
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Lefkoşa'da, Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi, Kanalizasyon eski ana taşıyıcı hat projesi ve Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren üç gün, bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yer alan KIB-TEK binasının 50 metre ilerisinden Açık Öğretim Fakültesi’nin bulunduğu alana kadar olan yol çift şerit trafiğe kapalı olacak. Başbakanlık istikametinden gelen sürücüler Lefkoşa içerisine ulaşmak için Salih Mecit Sokak’a dönüş yapabilecek, Maliye Bakanlığı istikametinden gelen sürücüler de Atatürk Caddesi’nden ilerleyebilecek.  
Osman Örek Caddesi ise (Dereboyu Işıkları ile Metehan Çemberi arası) yine gidiş-geliş yönünde trafiğe kapalı olacak. Osman Örek Caddesi güneyinde yer alan ev sahipleri ve işletmeler, cadde üzerindeki ilk yoldan kontrollü şekilde ulaşım sağlayabilecek. 
Çalışmalar süresince araç sürücülerinin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.
 
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