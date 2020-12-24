Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 11 çocukta gıda zehirlenmesi şüphesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda kalan 11 çocuk; dün akşam mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşaması nedeniyle yuva görevlileri tarafından gıda zehirlenmesi şüphesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek, hastanede müşade altına alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çocukların durumunun iyi olduğu ve taburcu olduklaı bildiilirken, Bakan Koral Çağman'ın yuvaya ziyarette bulunduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda kalan 11 çocuğumuz; dün akşam mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşayarak; yuva görevlilerimiz tarafından gıda zehirlenmesi şüphesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülmüş ve hastanede müşade altına alınmıştır. 11 çocuğumuzun sağlık durumu iyi olup tedavileri yapılarak taburcu olmuşlardır . Endişelenecek bir durum söz konusu değildir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da bugün, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile birlikte Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, çocukların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi almıştır.

Yuvada kalan çocuklarla sohbet eden Bakan Çağman, çocukların sağlık durumunu birebir takip ederek çocuklarla yakından ilgilenmiştir.

Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 51 çocuk devlet koruması altında bulunuyor ve 6 anne günlük olarak görev yapıyor.

Konuya ilişkin araştırma, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından takip edilmektedir."