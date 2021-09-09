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Lefkoşa bölgesinde ve Alsancak'ta uzun süreli elektrik kesintisi olacak

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Lefkoşa bölgesinde ve Alsancak'ta uzun süreli elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’da bazı bölgelere, yarın 9:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıbrıs Türk  Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 9:00-13:00 saatleri arasında Balıkesir Değirmenlik su motorları, Fima ve Binbir Airport Mall'a elektrik verilemeyecek.
Öyte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle Alsancak’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceği bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, 09.00 - 16.00 saatleri arasında yaşanacak kesintiden Alsancak, Maramonte yolu ve Halk Plajı bölgesinin etkileneceği kaydedildi.

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