Lefkoşa bölgesi Lions Kulüpleri ortak etkinlikte buluştu

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü - Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Lefkoşa Bölgesi Lions Kulüpleri Ortak Geri Dönüşüm Projesi olan ‘2. El Gözlük Toplama Kampanyası” başlattı

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonuna bağlı, Lefkoşa Bölgesi Lions Kulüpleri 'Gözlük Çerçevesi Geri Dönüşüm Projesi' kapsamında, kullanılmış güneş ve dereceli gözlük toplamak için ‘2. El Gözlük Toplama Kampanyası” başlattı.

Kampanya için hazırlanan Gözlük Çerçevesi Toplama Sepetleri Lefkoşa’da faaliyet gösteren Önder Mağazası’na, Yenikent Benli Market’e ve Gönyeli Kiler Market’e yerleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç kulübün başkanı ve üyelerinin yer aldığı Kampanya’nın başlama start’ı Lefkoşa Önder Alışveriş Merkezinden verildi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Başkanı Sare Tüfekçi, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Özlem Odabaşı Vardan, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Onur Kurulu Üyeleri Ezcan Özsoy ve Munise Yeten ile Kulüplerin Yönetim Kurulu üyeleri de kampanyayı başlatmak için orada hazır bulundu.

Mağaza sahibi Ahmet Sanver de kampanyanın bereketli olması temennisinde bulunarak katkıda bulundu. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin en önemli ve yaygın projelerinden birisi olan bu Proje kapsamında, toplanacak gözlükler Uluslararası Lions Kulüpleri’nin Avrupa’daki Gözlük Toplama Merkezinde öncelikle bakımları yapılıp, ardından numaralandırma işlemlerinden geçirildikten sonra paketlenerek dünyanın birçok ülkesinde ve özellikle Afrika’da ihtiyaçlı kişilere dağıtılacak. Projeyi yürüten üç Lions Kulüp başkanları Rezan Şekerzade, Pervin Gürler ve Sare Tüfekçi, bu yöntemle, bugüne kadar binlerce kişinin okumak, öğrenmek, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayatlarını kazanabilmek için ihtiyaç duyduğu 100.000 gözlük temin edildiğini belirterek, halkımızın da ellerindeki kullanılmayan her türlü gözlük çerçevesini bağışlayarak, bu anlamlı kampanyaya katkı koymalarını rica etti.

