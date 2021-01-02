banner583
banner590
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
39 0
İngiltere’den, Türkiye’ye girişler durduruldu
İngiltere’den, Türkiye’ye girişler durduruldu
9 0
 
Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
10 0
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
85 0
2020’ye sanatla veda
2020’ye sanatla veda
9 0
2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
38 0
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
204 0
banner529
banner570

Lefkoşa bölgesi Lions Kulüpleri ortak etkinlikte buluştu

banner476

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü - Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Lefkoşa Bölgesi Lions Kulüpleri Ortak Geri Dönüşüm Projesi olan ‘2. El Gözlük Toplama Kampanyası” başlattı

Lefkoşa bölgesi Lions Kulüpleri ortak etkinlikte buluştu
Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonuna bağlı, Lefkoşa Bölgesi Lions Kulüpleri 'Gözlük Çerçevesi Geri Dönüşüm Projesi' kapsamında, kullanılmış güneş ve dereceli gözlük toplamak için ‘2. El Gözlük  Toplama Kampanyası” başlattı.
Kampanya için hazırlanan Gözlük Çerçevesi Toplama Sepetleri Lefkoşa’da faaliyet gösteren Önder Mağazası’na, Yenikent Benli Market’e ve Gönyeli Kiler Market’e yerleştirildi.
 Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç kulübün başkanı ve üyelerinin yer aldığı Kampanya’nın başlama start’ı Lefkoşa Önder Alışveriş Merkezinden verildi.
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Başkanı Sare Tüfekçi, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Özlem Odabaşı Vardan, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Onur Kurulu Üyeleri Ezcan Özsoy ve Munise Yeten ile Kulüplerin Yönetim Kurulu üyeleri de kampanyayı başlatmak için orada hazır bulundu.
 Mağaza sahibi Ahmet Sanver de kampanyanın bereketli olması temennisinde bulunarak katkıda bulundu. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin en önemli ve yaygın projelerinden birisi olan bu Proje kapsamında, toplanacak gözlükler Uluslararası Lions Kulüpleri’nin Avrupa’daki Gözlük Toplama Merkezinde öncelikle bakımları yapılıp, ardından numaralandırma işlemlerinden geçirildikten sonra paketlenerek dünyanın birçok ülkesinde ve özellikle Afrika’da ihtiyaçlı kişilere dağıtılacak. Projeyi yürüten üç Lions Kulüp başkanları Rezan Şekerzade, Pervin Gürler ve Sare Tüfekçi, bu yöntemle, bugüne kadar binlerce kişinin okumak, öğrenmek, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayatlarını kazanabilmek için ihtiyaç duyduğu 100.000 gözlük temin edildiğini belirterek, halkımızın da ellerindeki kullanılmayan her türlü gözlük çerçevesini bağışlayarak, bu anlamlı kampanyaya katkı koymalarını rica etti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.