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Lefkoşa Belediye Orkestrası, 2023-2024 sezonunu Latin Ezgileri Konseri ile kapattı

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Lefkoşa, 26 Haziran 24 (TAK): Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2023-2024 sezonunu dün akşam gerçekleştirdiği Latin Ezgileri Konseri ile kapattı.

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Lefkoşa Belediye Orkestrası, 2023-2024 sezonunu Latin Ezgileri Konseri ile kapattı
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LBO’dan verilen bilgiye göre, Arkın Sayar’ın solist olarak yer aldığı konseri bazı belediye meclisi üyeleri de izledi.
Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirilen konserde LBO; Blue Bossa, Bessame Mucho, Dos Gardenias, Manha de Carnaval ve Sensiz Yıllarda gibi sevilen parçalarını icra etti.
 
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