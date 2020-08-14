banner411
banner69
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
7 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
9 0
 
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
12 0
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
10 0
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
64 0
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
27 0
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
27 0
banner460

LEFKOŞA BAŞKENT VE GİRNE ÖZGÜRADA LİONS KULÜPLERİ, SOS GİRNE GENÇLİK EVİ GENÇLERİ İÇİN “DENİZDE EĞLENCE GÜNÜ” ORGANİZE ETTİ

banner476

Lefkoşa Başkent Lions ve Girne Özgürada Lions kulüpleri, “12 Ağustos Dünya Gençlik Günü” çerçevesinde, 27 SOS Girne Gençlik Evi gençleri için “Denizde Eğlence Günü” organize etti.

LEFKOŞA BAŞKENT VE GİRNE ÖZGÜRADA LİONS KULÜPLERİ, SOS GİRNE GENÇLİK EVİ GENÇLERİ İÇİN “DENİZDE EĞLENCE GÜNÜ” ORGANİZE ETTİ

Sözkonusu kulüplerden verilen bilgiye göre Alsancak, Camelot Beach Club’da gerçekleşen etkinlikte gençler için skuba dalış ve ringo su sporu etkinlikleri düzenlendi.

Topluma karşılıksız hizmet vermenin, toplumda bir farklılık yaratmanın en temel hedefleri olduğunu söyleyen Lefkoşa Başkent Lions Kulübü 2020 – 2021 Dönem Başkanı Rezan Şekerzade, SOS Gençlik Evi gençlerine farklı ve eğlenceli bir gün yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Şekerzade, bu tip etkinliklerin, toplumdaki sosyal sorumluluk anlayışının gelişimine katkı koyduğunu ve kişilerin veya kurumların toplumsal sorumluluk bilincini geliştirdiğini söyledi.              
Girne Özgürada Lions Kulübü 2020 – 2021 Dönem Başkanı Kadriye Erdem de, sosyal sorumluluk projelerinin, birçok alanda toplumun farkındalığını artırdığını ve daha çok projeler geliştirilmesini teşvik ettiğinden dolayı çok önemli olduğunu belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.