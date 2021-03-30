Lefkoşa bahara hazırlanıyor

LTB, bahar aylarıyla birlikte başlattığı temizlik, peyzaj, bakım ve ilaçlama hizmetlerini artırdı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bahar aylarıyla birlikte başlattığı temizlik, peyzaj, bakım ve ilaçlama hizmetlerini artırdığını açıkladı.LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Temizlik Şubesi’nin, ana caddeler ve toplu yaşam merkezleriyle başlayan bahar ve yaz bölgesel ot temizliği Mart ayı başından itibaren programlı şekilde sürdürülüyor.Ekipler bir yandan boş arazilerdeki otları, diğer yandan da cadde, sokak ve kaldırımları temizlemeye devam ediyor.Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalarda Surlariçi, Çağlayan ve Köşklüçiftlik bölgelerinin ot temizliği bitirilirken, rapor edilen moloz ve birikmiş çöpler de çekirge araçlarıyla kaldırılıyor.LTB Temizlik Şubesi, organize ettiği programa göre Kumsal bölgesinde çalışmalarına devam ederken, bölgesel ot temizliklerinin Haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.HAMAMBÖCEĞİ İLAÇLAMASILTB ayrıca bahar aylarının gelmesiyle artan haşereyle mücadele çalışmalarını takvimlendirerek Mart ayı başından itibaren yoğunlaştırdığını açıkladı.Mart ayı itibarıyle Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde hamamböceği ilaçlamasında aylık 11.500 rögar ve 1.000 kanalizasyon menholü ilaçlanması için planlamaya gidildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Ortaköy ve Metehan bölgelerinde bulunan hane ve dükkanların rögarları ve kanalizasyon menhollerinin ilaçlanması tamamlandı. Ortaköy’de 2.633 hane, 3.799 rögar, 264 kanalizasyon menholü ilaçlandı. Metehan Bölgesi’nde ise 1.585 hane, 3.817 rögar ile 48 kanalizasyon menholünde ilaçlama işlemi gerçekleştirildi. Sanayi bölgesinde ise 111 kanalizasyon menholü hamamböceği mücadelesi kapsamında ilaçlandı.Mart ayı içerisinde Taşkınköy, Sanayi Bölgesi ve Göçmenköy bölgelerinin kanalizasyon menholleri ilaçlanırken, Göçmenköy’de hane ve dükkanlar, Çağlayan Bölgesi’nde kanalizasyon menholleri ilaçlanmaya devam ediyor.SİVRİSİNEK MÜCADELESİBelediye, sivrisinek mücadelesi kapsamında yılın 12 ayında da ilaçlama çalışmalarını devem ettirdiğini açıkladı. Bahar temizliği olarak dere kenarlarında bulunan ve dereye sarkan ağaç dalları da budanıyor.Derelerde bulunan kamışlar mekanik olarak temizlenirken, yağmur suyundan dolayı oluşan göletlerin mekanik temizlikleri gerçekleştirilerek derelere akışı sağlanıyor.LTB sivrisinek popülasyonunu azaltmak amacıyla hamamböceği ilaçlaması yapılan bölgelerdeki tüm haneleri de taradığını vurguladı. Bu taramalarda sivrisinek üreme kaynakları tespit edilip, biyolojik larvasit kullanarak ilaçlanıyor.FARE POPÜLASYONUNUN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELER İÇİN PLANLAMALAR YAPILDIEkiplerin hamamböceği ve sivrisinek mücadelesi yanında fare popülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde de çalışma yaptığını vurgulayan belediye, bu amaçla tespitleri önceden yapılan bazı bölgelerde fare popülasyonunun azaltılması için planlamalar yapıldığını açıkladı. Göçmenköy, Metehan, Haspolat ve Hamitköy’ün planlanan bölgeler olduğu belirtildi.BUDAMA, YEŞİL ALAN İŞGALLERİ VE ÇAM KESE BÖCEĞİ MÜCADELESİ SÜRÜYORLTB Park ve Bahçeler Şubesi ayrıca hafta içi her gün program dahilinde budama işlemleri yapıyor. Park ve Bahçeler Şubesi bünyesinde bulunan fidanlıkta ise üretim standardının ve kapasitenin artırılması için mevsimlik ve kalıcı bitki türleri üretiliyor.Şube, sorumluluk alanı içerisinde bulunan yeşil alanlarda kişisel eşyalarını koyan veya işgal yapan kişilere Zabıta Şubesi’yle birlikte ihbar yazısı veriliyor.Sağlık Şubesi ile önceden tespit edilen veya yurttaştan gelen ihbarlar çerçevesinde çam kese böceği bulaşı olan noktalarda çam kese böceği mücadelesi yapılıyor.Park ve Bahçeler Şubesi tarafından sorumluluk alanları içerisinde olan park-bahçe ve refüjlerinde bahar mevsimi için çalışmalar yapılıyor.