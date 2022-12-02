“Lefkoşa aydınlığa kavuşacak”

UBP’nin LTB Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, seçilmesi halinde Lefkoşa’nın tüm ışıkları yanacağını, trafik sorununun iki yıl içinde tarih olacağını söyledi ve LTB’nin 10 yıllık borcunun 2 buçuk yıl içerisinde kapatacağını belirtti





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, ışık görmediği, sözünü almadığı hiçbir projeyi halkın önüne sunmayacağını belirterek, "halkın da daha önce olduğu gibi, Gardiyanoğlu’nun ne söz vermişse yapacağını bileceğini" kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Seçilmem sonrasında Lefkoşa’nın tüm ışıkları yanacak” diye konuştu.

“Çöp ve moloz yığınları altında kalan 52 yeşil alanın bir yıl içinde kullanıma açılacağını” vadeden Gardiyanoğlu, “Hamitköy, Marmara, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Surlariçi, Metehan ve diğer bölgelerde toplam 52 yeşil alan moloz ve çöp yığını altında. Artık çöpe öyle alışıldı ki mahalleli burasının yeşil alan olduğunu bilemiyor. Mahalle çocuklarının oynayacağı, zaman geçireceği bir yer bile yok. Çocuklarımız sosyalleşemiyor. Biz göreve geldiğimizde mahallede çocukların vakit geçirebileceği güvenli alanları inşa edeceğiz” dedi.

Gardiyanoğlu, seçilmesi halinde "trafik sorununun da iki yıl içinde tarih olacağını" söyledi.

Kaderine terk edilen mahallelerden birinin de Hamitköy olduğunu öne süren Gardiyanoğlu, kanalizasyon atıklarının evlerin önünden geçtiğini söyledi ve bölgedeki alt yapı sorunlarının giderileceğini belirtti.

Gardiyanoğlu, ailelerin Lefkoşa’da hafta sonu vakit geçirebilecekleri bir yer olmadığını da savunarak, seçilirse Hamitköy’de herkesin ulaşabileceği bir Doğa Parkı açılışı yapacaklarını kaydetti.

"Tüm projelerinde belediyenin öz kaynaklarını kullanmadan ilerleyeceklerini" dile getiren Gardiyanoğlu, “İstesek de belediyenin öz kaynağını kullanamayız, çünkü öyle bir öz kaynak yok. Belediyenin şu anki mevcut borcu 334 milyon 584 bin TL. Önlem alınmazsa bu borç 4 yıl sonra 664 milyon TL’ye ulaşacak. Biz 10 yıldır kapanmayan belediye borcunu 2 buçuk yıl içinde kapatacağız” dedi ve 15 yıl önce alınan büyük araçların yenilenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Belediyenin tüm araçları ilk 6 ay içinde yenilenecek” ifadesini kullandı.

Gardiyanoğlu, yol ve kaldırım çalışmalarında “Engelsiz Bir Lefkoşa” olmadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Engelsiz Lefkoşa diyorsunuz, öyle bir kaldırım yapmışlar ki ben yürüyemedim. Eğer buysa Engelsiz Lefkoşa bırakın engelli kalsın, insanlarla dalga geçer gibi bir kaldırım yapılmış. Engelli biri 15 metre yardım almadan kendi tekerlekli aracını süremez.”

