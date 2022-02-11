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Lefkoşa Araç Muayene perşembeye kadar kapatıldı

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Lefkoşa Araç Muayene perşembeye kadar kapatıldı
 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Muayene Şubesi’nde, üç personelin Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 17 Şubat Perşembe tarihine kadar kapalı olacağını bildirdi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yürürlükteki mevzuata göre yayımlanan motorlu araç muayene listesine uyarınca “JU, JV, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG ve KH” plakalı araçların son muayene tarihi 25 Şubat’a kadar uzatıldı. 
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