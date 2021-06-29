Lefkoşa Alpet ışıklarında ters yöne giren araç sürücüsü kazaya neden oldu

Ters yöne giren sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da Alpet ışıklarında dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza sabah 09.10 raddelerinde meydana geldi.

25 yaşındaki Hasan Çürük, yönetimindeki HM 097 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrederken seyrettiği yolun sağında bulunan Altınbaş petrol istasyonu önlerine geldiğinde “taşıt giremez” levhasına uymadan dikkatsizce tek yola devam edip o esnada Alpet petrol istasyonu içerisinden güney istikametine doğru seyreden ve yola giriş yapan 51 yaşındaki Hakkı Biricik yönetimindeki JL 214 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan HM 097 plakalı araç sürücüsü ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek Acil Servis’te görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip taburcu oldu.