Lefkonuklu’da iki vaka

Mustafa Yüncü Lefkonuklu Co. Ltd Küçük Kaymaklı merkezinde iki çalışanda Covid-19 tespit edildi. Şirket geçici olarak kapatıldı



Mustafa Yüncü Lefkonuklu Co. Ltd şirketinde iki Koronavirüs pozitif vaka tespit edildi.

Söz konusu iş yeri ilgili şubede faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Diğer şubelerde çalışanların temaslı olmaması nedeniyle faaliyetler sürdürülmeye devam edilecek...



Açıklama şöyle;

Mustafa Yüncü Lefkonuklu Co. Ltd Kamuoyuna duyuru:

Şirketimizin Lefkoşa Küçük Kaymaklı merkezinde iki çalışma arkadaşımızda maalesef Corona pozitif tespiti yapılmıştır.

Pozitif çıkan personelimiz karı koca olup biri 3. kat dikiş bölümünde eşi de bodrum katta muhasebe bölümünde görevlidir. Satış bölümünde görevli değildirler. Tedbir amaçlı tüm personele test yapılacaktır.

Çalışma arkadaşlarımız ve toplumun sağlığını dikkate alan şirketimiz bu işyerindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştır. Şirketimizin Arasta, Taşkınköy ve Ortaköy şubelerinin bu sorundan uzak olmaları nedeniyle faaliyetleri devam edecektir. Pandemi süresince tüm çalışma arkadaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına tamamen uyum göstermelerine ve maskesiz müşteri kabul etmememize rağmen karşılaştığımız bu durum Covid 19 virüsünün ne kadar sinsi ve tehlikeli olduğunu yaşayarak öğrenmemize neden olmuştur. Herşeyin önceliğinin sağlık olduğunu vurgular, herkesi daha dikkatli olmaya davet ederiz. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere”