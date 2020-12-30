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Lefkonuklu'da iki vaka

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Lefkoşa'nın köklü kuruluşlarından Mustafa Yüncü Lefkonuklu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki çalışanının pozitif olduğunu belirtti

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Lefkonuklu'da iki vaka
 Açıklama şöyle
Kamuoyuna duyuru
Şirketimizin Lefkoşa Küçük Kaymaklı merkezinde iki çalışma arkadaşımızda maalesef Corona pozitif tespiti yapılmıştır. Çalışma arkadaşlarımız ve toplumun sağlığını dikkate alan şirketimiz bu işyerindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştır. Şirketimizin Arasta, Taşkınköy ve Ortaköy şubelerinin bu sorundan uzak olmaları nedeniyle faaliyetleri devam edecektir.
Pandemi süresince tüm çalışma arkadaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına tamamen uyum göstermelerine ve maskesiz müşteri kabul etmememize rağmen karşılaştığımız bu durum Covid 19 virüsünün ne kadar sinsi ve tehlikeli olduğunu yaşayarak öğrenmemize neden olmuştur.
Herşeyin önceliğinin sağlık olduğunu vurgular, herkesi daha dikkatli olmaya davet ederiz. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere
İletişim no: 05338342412
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