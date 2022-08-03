Lefke’nin kurtuluşunun yıl dönümü kutlanacak



Lefke’nin kurtuluşunun 48’inci yıl dönümü 16 Ağustos Salı günü törenlerle kutlanacak.

Lefke Kemal Özalper Şehitliği’ndeki anma töreni saat 18.00’de; Lefke Atatürk Parkı’ndaki kutlama töreni ise saat 18.45’te olacak.

Kemal Özalper Şehitliği’ndeki anma töreni protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu, ihtiram atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından dua okunmasıyla tören sona erecek.

Atatürk Parkı’ndaki kurtuluş töreni ise protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesi ve tören birliklerinin denetlenmesinin ardından halkın bayramı kutlanacak.

Tören, şiir okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın konuşmasının ardından resmigeçitle tamamlanacak.



