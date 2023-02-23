Lefke’de Bahar ve Ulaş Hüssam'ın çocukları için yardım kampanyası başlatılıyor

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yaşamını yitiren Yeşilırmak sakinlerinden Bahar ve Ulaş Hüssam’ın çocukları için bağış kampanyası yapılacak.

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof.Dr. Cavit Atalar yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün Yeşilırmak Muhtarlığında yer alan toplantıda Bahar ve Ulaş Hüssam’ın yavruları Suay ve Erkan için yardım kampanyası açılmasına karar verildiğini kaydetti.

Toplantıya katılan Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’in toplantıda yardım kampanyası konusunda yasal mevzuatı anlattığını kaydeden Atalar, kendisinin de katıldığı toplantıya Lefke Belediyesi, Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliğinden temsilciler, Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat, Bademliköy Muhtarı Sedal Aşan ve Yeşilırmak Balıkçılar Birliği Başkanı İbrahim Kumcuoğlu’nun da katıldığını kaydetti.

Atalar, açıklamasında depremde hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara da acil şifa dileklerinde bulundu.

