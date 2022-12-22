Doğancı’yı ziyaret eden UBP Başkanı Üstel, “Lefke’de artık değişim zamanı geldi” diyerek Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey’in seçimi kazanacağını kaydetti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel ve UBP Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey Doğancı Köyü’nde vatandaşlar bir araya geldi.

Ünal Üstel, hükümet olarak icraat ve reform yapmak için göreve geldiklerini söyleyerek sözlerine başladı. Belediyeler reformu konusunda ortaya bir irade koyduklarını anımsatan Üstel, “Reformu güçlü belediyeler yaratmak için yaptık” dedi.

Hükümetin adayı olan Adil Özgey’in Lefke’yi ayağa kaldıracak, bölgeyi kalkındıracak projeler hazırladığını belirten Ünal Üstel, “Biz hükümet olarak bu projelerin arkasındayız. 4 yılda tüm ortaya konan projeler hayat bulacak ve Lefke değişip gelişecek” ifadelerine yer verdi.

Lefke ve köylerinin hizmete susadığını dile getiren Üstel, şöyle devam etti.

“Bölgede alt yapıdan üst yapıya kadar bir çok eksiklik var. Biz 2027 yılına kadar hükümetteyiz. Bölgedeki tüm eksiklikleri, tüm ihtiyaçları Adil Başkan ile birlikte bir bir tamamlayacağız. Lefke artık hak ettiği hizmeti alacak”

Hükümete geleli henüz 7 ay olduğunu anımsatan Üstel, “Ne dedikse yaptık. Yarım kalan işleri bitireceğiz dedik. Lefke’nin yıllardır tamamlanamayan yolunu açtık. Ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Lefke yeni dönemde yatırımlarla gelişecek, vatandaşlar daha refah bir yaşama ulaşacak” diye konuştu.

Doğancı sakinlerine seslenen Üstel, Adil Özgey’in seçimi kazanacağını ancak sandıktan farkla çıkmasını istediğini sözlerine ekledi.

“Belediye başkanlarımızla birlikte ülkemizi yeniden şekillendireceğiz. Güçlü belediyeler güçlü KKTC yaratacağız” diyen Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ile KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alacağını kaydetti.

UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey de konuşmasında Lefke’nin artık değişime ve çağdaş bir yerel yönetim vizyonuna ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Lefke ve köylerinin artık büyük yatırımlarla anılacağını, bölge halkının yüzünü güldürecek yeni projeler ile yola çıktıklarını belirten Özgey, hükümetin de desteğiyle Lefke ve bölgesinin hak ettiği hizmeti alacağını dile getirdi.

Özgey, “Değişim için yola çıktık. Artık durmak yok yola devam.. Lefke’ye adil hizmeti hep birlikte getireceğiz” diye konuştu.

