Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey 23. Dönem olağan UBP Kurultayında aday olduğunu açıkladı.



Adil Özgey kşisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UBP’nin ve ülkenin istikrara ihtiyacı olduğunun altını çizerek, “Karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü içinde, bölgeme, partime insanıma, elimden geldiğince yardımcı olmaya, sorunların çözümü için aktif katkı koymaya, sorumluluk alarak, hem bölgemiz hem devletimiz hem de partimiz için istikrar içinde, daha güzel bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Adil Özgey’in açıklaması şöyle:



Değerli UBP’li can dostlarım,



21 Eylül’de yapılacak Olağan Kurultayımızın, ana unsurların birisi olan İlçe Başkanlıkları seçimini eş zamanlı olarak 18 Ağustos’ta yapıyoruz.



Eminim ki, bu kurultaydan da “bir” olarak ve daha güçlü çıkacağız…



İlçe Başkanı yol arkadaşlarımıza, partimiz ve devletimize sonuçların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.



Ben ve İlçe Yönetimimiz, Lefkemiz için bir kez daha görevde olacağız…



Geçmiş İlçe Başkanlığımız süresince, elbette partimizin kurumsal yapısını güçlendirme ve partililerimizin sorunları çözmeye çalıştık…



Çoğunu da çözdüğümüze inanıyorum…



Ama bunu yaparken, bölge insanımızı asla ihmal etmedik…



Kapımızı çalan, yardım isteyen kim olduysa, insani görev bildik, yardımı esirgemedik…



Sportif, kültürel, gençlik, bölgesel altyapı gibi konularda aktif olduk, günü geldi, kendi hükümetimize bile karşı durduk…



Şimdi yine göreve devam etme zamanı…



Görüyorum ki, göreve devam edecek olmam, benden çok bölgedeki dostlarımızı, yol arkadaşlarımızı sevindirmiş…



Ne mutlu bana…



Karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü içinde, bölgeme, partime insanıma, elimden geldiğince yardımcı olmaya, sorunların çözümü için aktif katkı koymaya, sorumluluk alarak, hem bölgemiz hem devletimiz hem de partimiz için istikrar içinde, daha güzel bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.



Yolumuz açık olsun dostlar…



Yarınları, dünden daha güzel yapacağız…