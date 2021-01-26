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Lefke-Güzelyurt anayolunda sürücüler bulmaca çözüyor

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Güzelyurt Çevre Yolu üzerinde bulunan ve alt geçitle Aydınköy yoluna giden yol üzerinde yön ve işaret levhalarının bulunmaması nedeniyle bölgeye giden yabancı kişiler perişan oluyor

Lefke-Güzelyurt anayolunda sürücüler bulmaca çözüyor
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Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt Lefke çevre yolu üzerinde bulunan köylerde çevre düzenlemesi ve işaret tabelaların olmaması nedeniyle çevre yolundan köye gidecek vatandaşlar yollarını kaybediyorlar.
Güzelyurt Çevre Yolu üzerinde bulunan ve alt geçitle Aydınköy yoluna giden yol üzerinde yön ve işaret levhalarının bulunmaması nedeniyle bölgeye giden yabancı kişiler perişan oluyor.
Bize ulaşan bazı vatandaşlarımız Aydınköy’den çevre yoluna gitmek isteyenlerin adeta bulmaca çözmesi gerektiğini zira köy içinde yön levhalarının olmamasından dolayı yolunu kaybedenlerin bahçe yolu ya da patika yoldan gitmek zorunda kaldıklarını belirttiler.
Köy sakinleri ise Karayolları Dairesi’nin Güzelyurt - Lefke çevre yolundaki Aydınköy’e giriş ve Aydınköy’den çevre yoluna işaret ve yön levhalarının konulmasını istediler.

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