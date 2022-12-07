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Lefke bölgesi ve Kayalar'da elektrik kesintisi yapılacak

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Lefke bölgesi ve Kayalar'da elektrik kesintisi yapılacak
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Lefke bölgesindeki bazı köylerde yarın yaklaşık 4 saat elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre,  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00-13.00 saatleri arasında; Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek.
Öte yandan Kayalar köyüne yarın yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre,  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kayalar’da elektrik kesintisi olacak.

 
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