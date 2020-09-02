Ledra Palace’tan geçişler için sınırlandırma kalkıyor

Ledra Palace geçiş noktasından salgın döneminde sınırlandırılan geçiş saatleri, eski haline getiriliyor



Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu sürerken yaptığı açıklamada, Ledra Palace geçiş noktasından salgın döneminde sınırlandırılan geçiş saatlerinin eski haline getirileceğini açıkladı.

Özersay bu kararın güneyde öğrenim gören öğrencilerin sabah erken saatte geçiş ihtiyacını da dikkate alarak değiştirildiğini de belirtti.

Özersay açıklamasında, “Bakanlar Kurulu, Pazartesi itibariyle bu yeni uygulamayı yürürlüğe koymaya karar verdi. Bu konuda sürekli sorular geldiği için bu kanaldan hızlıca bir bilgilendirme yapmak istedim” dedi.

Özersay, Eğitim Bakanlığı'nın şu anda değerlendirme yaptığını ve eğitime ilişkin de yeni bir açıklama yaptığını belirtti.

