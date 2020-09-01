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Ledra Palace'daki geçişlerde eski uygulamaya dönülecek

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Ledra Palace'daki geçişlerde eski uygulamaya dönülecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, salgın döneminde sınırlandırılan Ledra Palace’daki geçişlerde eski uygulamaya geçileceğini açıkladı.

Özersay’ın, sosyal medya hesabından yaptığı konuyla ilgili açıklama şöyle:

“Ledra Palace geçiş kapısından salgın döneminde sınırlandırılan geçiş saatleri, güneyde öğrenim gören öğrencilerimizin sabah erken saatte geçiş ihtiyacını da dikkate alarak değiştirilip eski haline getirilecek. Bakanlar Kurulu az önce Pazartesi itibariyle bu yeni uygulamayı yürürlüğe koymaya karar verdi. Bu konuda sürekli sorular geldiği için bu kanaldan hızlıca bir bilgilendirme yapmak istedim. Cuma günü itibariyle sınavları olan öğrencilerimiz olduğu bilgisi geldiğinden bu uygulama Cuma gününden önceye yetiştirilecek”

Pandemi döneminde sadece diplomatik geçişlere açık olan Ledra Palace kapısı, salgın tedbirleri çerçevesinde alınan kararla 1 Temmuz’dan itibaren sadece 08.00-20.00 saatleri arasında geçişlere açılmıştı.

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