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LBO Çocuk ve Gençlik Korosu yılın ilk konserinde dinleyicilerle buluştu

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LBO Çocuk ve Gençlik Korosu yılın ilk konserinde dinleyicilerle buluştu
Lefkoşa Belediye Orkestrası’na (LBO) bağlı Çocuk ve Gençlik Korosu, yılın ilk konserini verdi.
LTB’den verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen konsere koroyu oluşturan çocuklar, aileleri ve müzik severler katıldı. 
Koronun şefliğini Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer yaparken, Ercüment Şeker de piyanoda yer aldı. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gecede yaptığı konuşmada koru eğitmenlerine teşekkür ederek, koronun başarılı çalışmaları sayesinde her geçen gün daha ileri bir noktaya ulaştığını belirtti.
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