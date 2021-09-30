LAÜ’ye sınavsız-münhalsiz istihdam

LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk, kendisine sınavsız-münhalsiz özel sekreter ve şoför aldı. KTAMS, bu istihdamların hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve bir an önce iptal edilmesi çağrısı yaptı.



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı olan Enver Öztürk, kendisine sınavsız-münhalsiz özel sekreter ve şoför aldı.

LAÜ’de böyle bir gelenek ve istihdam modeli olmadığı gibi bir önceki Mütevelli Heyeti Başkanları da, üniversiteye sınavsız ve münhalsiz istihdam yapılmaması konusunda yönetmelik hazırlamıştı. Bu istihdamların parası da okulun bütçesinden ödenecek.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, 2021 yılının Mart ayında YDP tarafından bu göreve atanmıştı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sendikanın örgütlü bulunduğu LAÜ’de, “sınavsız, münhalsiz ve yönetmeliğe aykırı” sözleşmeli personel istihdamları yapıldığını savunarak, “hukuka aykırı” sözleşmeli personel istihdamlarının bir an önce iptal edilmesi çağrısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, fırsat eşitliğine aykırı ve kişisel tercihlerle yapılan istihdamların, sendikanın “kırmızı çizgisi” olduğunu belirtti. Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk’ün, sadece uzmanlık gerektiren alanlarda yapılabilecek ‘sözleşmeli personel istihdamını’, kendisine özel sekreter ve şoför almakta kullanması kabul edilemezdir. Kaldı ki, şoför ve sekreterlik gibi alanlar, okulun hiçbir alanında sözleşmeli olarak istihdam edilemez. Üstelik bu istihdamlar, geçmiş mütevelli heyetlerinin almış olduğu kararlara ve yürürlükteki yönetmeliğe de aykırıdır. Ayrıca konunun sadece Enver Öztürk ile sınırlı olmadığı açıktır ve bu kararın alınmasıyla ilgili tüm Mütevelli Heyeti sorumludur.”

Bengihan, “Rekabeti ortadan kaldıran, özellikle bölge halkının adalet duygusunu zedeleyen, haksız, eşitliksiz ve hukuka aykırı bu istihdamların bir an önce iptal edilmesini elzemdir” dedi.

