Larnaka’dan gelişlere rağbet

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin; 2022’nin Ocak-Temmuz döneminde KKTC’ye hava ve deniz yoluyla yaptıkları girişler, Güney’in havaalanları üzerinden gelip kara kapılarından giriş yapanların sayısının çok altında kaldı

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, KKTC’ye ulaşmak için KKTC Havaalanı’nı kullanmaktan vazgeçtiMeşhur milliyetçiliklerine rağmen “Londralıların” Güney’i tercih etmesinin nedeni astronomik uçak biletleri!Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Britanya (Birleşik Krallık) pasaportlu Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs’a gelmek için Larnaka ve Baf havaalanları kullanma sayıları giderek artıyor. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin; 2022’nin Ocak-Temmuz döneminde KKTC’ye hava ve deniz yoluyla yaptıkları girişler, Güney’in havaalanları üzerinden gelip kara kapılarından giriş yapanların sayısının çok altında kaldı.Atlatılamayan koronavirüs salgını etkileri yanında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 2022’nin 7 aylık döneminde rakamlar düşük seviyede kalırken, yine de fark çok belirgin hale geldi. Bu yıl KKTC Havaalanı üzerinden KKTC’ye ulaşan UK pasaportlu Kıbrıslı Türk sayısı 6 bin 005 kişi olurken, Güney’den adaya ulaşıp, kara kapılarını kullanarak Kuzey’e geçenlerin sayısı 18 bin 678 kişi düzeyinde kayıtlara geçti. Yaklaşık %52 düzeyinde hesaplanan bu farkın, İngiltere’de okulların tatilde olduğu Ağustos-Eylül aylarında iyice açılması bekleniyor.İngiltere’de yaşayan binlerce Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) batırılmasının ardından KKTC-İngiltere parkuruna hâkim olan havayollarının astronomik fiyatlı uçak biletleri sonrasında yönünü Güney Kıbrıs’a çevirmişti. Resmi veriler, her geçen yıl Kuzey’den gelenlerin sayısında düşüş, Güney’den gelenlerin sayısında artış olduğunu gösteriyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle gelen seyahat yasaklarının olduğu 2020 ve 2021 yıllarında rakamlar çok düşük düzeyde kalırken, diğer yıllarda fark çok belirgin.Verilere göre, 2018 yılında 49 bin 146 Britanya pasaportlu Kıbrıslı Türk kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a geçerken, 2019’da bu rakam %21.6 oranındaki artışla 59 bin 760 kişiye çıktı. KKTC Havaalanı üzerinden gelenlerin sayısı ise 2018’de 19 bin 716 kişi; 2019’da da 15 bin 706 kişi oldu. Kara kapılarından KKTC’ye giriş yapan Kıbrıslı Türklerin oranı da son 5 yıldır %70’in üzerinde seyrediyor. 2018’de %71.3 ile bu sınır ilk kez aşılırken, söz konusu oran 2019’da 79.2; 2020’de 78.3; 2021’de 84.8 olarak hesaplandı. Bu yılın yedinci ayı sonunda ise %75.7 düzeyinde oldu.