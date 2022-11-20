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Larnaka Havalimanı'nda korku dolu anlar

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Larnaka Havalimanı'nda korku dolu anlar
Larnaka Uluslar Havalimanı'nda bugün öğleden sonra terörkorkusu yaşandı.
Wizz Air'a ait 15:45 de kalkması gereken uçak kalkışa geçeceği sırada iki kişinin bağırarak bu uçak kalkamaz bu uçağın son kalkışı olacak gibi sözler sarf ettikleri  bu durumu pilota ileten kabin hostesi pilotun devreye girmesi ile uçak aprona geri döndü.

Tekrar güvenlikten geçen yolcular bu kez 4 saat bekltildikten sonra uçuşun iptal edildiği bilgisi geldi. Yaklaşık 4 saat sonra uçuşun iptal edilmesi üzere birçok yolcu şu sıralar mağduriyet yaşıyor.
Korku dolu anlar yaşatan şahısları polis göz altına aldı. Polis konuşmaları duyan bir şahsın da ifadesini alırken uçuş ertesi güne (21 Kasım 2022) saat 11.00'a ertelendi. Mağdur olan yolcular da otele götürülüyor.(MHA)
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