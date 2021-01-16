Lapta’daki vaka sayısı 10’a ulaştı

Lapta’da 6’sı Kardeşler Ekmek Fırını’nda olmak üzere toplam 10 kişinin testi pozitif çıktı. Vakaların kaynağı bilinmiyor. Pozitif vaka görülen berber, fırın ve kahvehanenin faaliyetlerine ara verildi



Lapta’da 6’sı Kardeşler Ekmek Fırını’nda olmak üzere toplam 10 kişinin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Vakaların kaynağı bilinmiyor. Bölgede geniş çaplı tarama başlatıldı. Pozitif vaka görülen berber, fırın ve kahvehanenin faaliyetlerine ara verildi. Temaslıların tespiti için çalışmalar sürüyor. Bölgede vatandaşa ve esnafa test yapılıyor.

Lapta’da faaliyet gösteren Kardeşler Fırını, işletmelerindeki bazı personellerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle hizmetlerine bir süre ara verdiklerini duyurdu.

İşletme tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli halkımız;

Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 sürecinden malesef ki işletmemiz de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. İşletmemizdeki bazı personellerin test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı hem kendi sağlığımız hem de sizlerin sağlığı ve sizlere ileride daha kaliteli hizmet verebilmek adına, bir süreliğine üretimimize ara verdiğimizi bildiririz.

Daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere.

Lapta Kardeşler Fırını”

AKTUĞ: “GENİŞ ÇAPLI TARAMA YAPILACAK”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, geçtiğimiz gün bölgedeki bir berberde pozitif vaka görülmesinin ardından diğer esnaf ve bazı işletmelerde de tarama yapıldığını kaydetti. Aktuğ, bir kahveci, bir de fırında pozitif vaka görüldüğünü, fırındaki vaka sayısının şu an itibariyle 6’ya çıktığını kaydetti.

Tüm bu işletmelerin tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdiğini kaydeden Aktuğ, bölgedeki vaka sayısının 10 kişiye ulaştığını ifade etti. Bulaşın kaynağının bilinmediğine de değinen Aktuğ, “Sağlık bakanlığı ekibi bölgede, testlere devam ediliyor, esnafa random testlere devam ediliyor. Geniş çaplı bir tarama yapılacak” dedi.

ALSANCAK’TA POZİTİF VAKALARDA ARTIŞ YOK

Öte yandan Alsancak’ta ise pozitif vakalarda artış olmadığını söyleyen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, karantinada olan temaslıların da çıktığını ifade etti.

Bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Ataser, “İnsanları telaşa sokmamız sanırım iyi oldu, erkenden önünü aldık. Kahvelerde çok az insan vardı, olanlar ise herkes mesafeli, eldiven ve maskeli” dedi.

