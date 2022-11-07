Lapta’da UBP’liler, UBP adayına karşı birleşti

Fuat Namsoy, mevcut UBP’li Başkan Mustafa Aktuğ ve Bağımsız aday İbrahim Erbildim güçlerini birleştirdi

Alsancak- Lapta Belediye Başkan adaylığı için mevcut Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, UBP’nin bağımsız adayı oldu.Ataser’in desteklenmesi kararı, bölgede ciddi bir tartışma yarattı. Alsancak UBP Örgütü karara tepki gösterirken, asıl sürpriz Lapta’da yaşandı. Geçmiş dönemde UBP’den bölgede belediye başkanlığı yapan Fuat Namsoy, mevcut UBP’li Başkan Mustafa Aktuğ ve Bağımsız aday İbrahim Erbildim güçlerini birleştirdi.Cuma günü bir araya gelen Namsoy, Aktuğ ve Erbildim, “tek bir aday” formülü üzerinde uzlaştı. Kısa sürede bölgede anket yapılacak. Üç aday arasında ilk sırada yer alan isim, bağımsız aday olarak seçime katılacak, diğer adaylar ise ona destek verecek. Fırat Ataser’i “CTP’li aday” olarak niteleyen diğer üç aday, “Biz bu oyunu bozarız” diyerek güçlerini birleştirme kararı aldı.Fuat NamsoyMustafa Aktuğİbrahim ErbildimFırat Ataser