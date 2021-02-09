Lapta ve Alsancak’ta sonuçlar negatif

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, sosyal medya hesabından bölgede yapılan tüm test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu. Aktuğ “Maske / Mesafe / Hijyen kurallarına uymaya devam ediyoruz. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Alsancak Belediyesi de, sosyal medya hesabından açıklama yaparak test sonuçlarını duyurdu.

Alsancak Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı tarafından 06.02.2021 Cumartesi günü Alsancak Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi'nde Near East Hospital'ın yapmış olduğu PCR test sonuçları negatif çıkmıştır



