Lapta ve Alsancak’ta sonuçlar negatif

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, sosyal medya hesabından bölgede yapılan tüm test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu. Aktuğ “Maske / Mesafe / Hijyen kurallarına uymaya devam ediyoruz. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.
Alsancak Belediyesi de, sosyal medya hesabından açıklama yaparak test sonuçlarını duyurdu.
Alsancak Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Sağlık Bakanlığı tarafından 06.02.2021 Cumartesi günü Alsancak Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi'nde Near East Hospital'ın yapmış olduğu PCR test sonuçları negatif çıkmıştır
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