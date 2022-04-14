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Lapta Marina Otel İhalesi’ne ara emri

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Çevreciler Lapta'daki marina otel ihalesini durdurdu. Yeşil Barış Hareketi, Lapta Marina Otel ihalesinin durdurulması için ara emri aldı. Ara emrinin duruşması 18 Nisan’da görüşülecek

Lapta Marina Otel İhalesi’ne ara emri

 
Yeşil Barış Hareketi, Lapta Marina Otel ihalesinin durdurulması için ara emri aldı.
Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, davanın 8 Nisan’da dosyalandığını, dün görüşülerek ihalenin yürütmesinin durdurulduğunu kaydetti.
Tel, ihalenin Çevre Yasası, İhale Yasası ile İyi İdare Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle ara emri dosyaladıklarını belirtti.
Ayrıca Tel, 18 Nisan’da ara emri duruşmasının görüşüleceğine yönelik de bilgi verdi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Lapta Belediyesi bir dönem gündeme gelen tartışmalı ‘Otel ve Marina Projesi’ni apar topar, yeniden gündeme getirmişti.
Belediye yönetimi ihale açılmasına yönelik girişim başlatmış, yerel seçime kısa bir süre kala bu girişim de süreç de çeşitli iddiaları gündeme taşınmıştı.
Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un, Belediye Meclis Üyelerine marina projesiyle ilgili ‘Yatırımcıların görüşmeye geldiği, istişare içinde oldukları’nı aktardığı ileri sürülürken, ihaleye çıkılmadan yatırımcılarla bire bir görüşülmesinin de beraberinde çeşitli şüpheler doğurduğu ifade edilmişti.
Bu durum ‘adrese teslim ihale’ yorumlarını da beraberinde getirirken, ihale öncesi görüşmelerin ‘haksız rekabete’ yol açtığı savunulmuştu.
Yatırımcılar kim olduğunu bilmediğini anlatan Meclis Üyeleri, ‘Özel Jet krizinde’ adı geçen kişiler ve şirket olduğuyla ilgili duyum aldıklarını belirtmişlerdi.
 
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