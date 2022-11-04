Lapta karıştı

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanlığı seçiminde UBP’li adayların yerine bağımsız aday tercih edilince UBP’de yer yerinden oynadı. Namsoy, Aktuğ ve Erbildim, güçlerini birleştirdiklerini anlatan bir fotoğraf ile Merkez’e mesaj gönderdi





Ulusal Birlik Partisi’nin belediye başkan adayları açıklandı. Özellikle Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde merkezin tercihi şok etti.

UBP’li Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile eski başkan ve aday adayı Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim’in birinin tercih edilmesi beklenirken, UBP yönetimi Alsancak’ın Bağımsız Belediye Başkanı Fırat Ataser’i destekleme kararı alması UBP’liler arasında şok etkisi yarattı.

Ancak üç başkan adayının UBP merkezine tepkisi gecikmedi. Birbirleri ile arası açık olan Aktuğ ve Namsoy’un yanı sıra İbrahim Erbildim da sıcağı sıcağına bir araya geldi.

GÜÇ BİRLİĞİ.. 3 ADAYDAN BİRİNE DESTEK

UBP Lapta Örgüt binası önünde sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta UBP’li üç isim bir aradaydı.. Paylaşılan fotoğrafta “Gün birlik günüdür” yazısı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre Namsoy, Aktuğ ya da Erbildim aday olacak. Üç isimden hangisinin aday olacağına kısa sürede sonuç verecek bir araştırma ve bölge ileri gelenlerinin karar vereceği öğrenildi.

Üç aday arasındaki uzlaşı ile ortaya çıkacak isme tüm güç ile destek verilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle UBP Merkez’e bölgeden “yanlış tercih yaptınız, biz UBP’li adayımızın bağımsız da olsa arkasındayız” mesajı verilmiş oldu.

