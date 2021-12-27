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Lapta çöpe boğuldu

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Lapta Belediyesi’nde 4 aydır maaş alamayan çalışanların iş bırakma eylem nedeniyle bölgede çöpler 13 gündür toplanmıyor

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Lapta çöpe boğuldu
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Lapta Belediyesi’nde 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle çalışanların başlattığı grev devam ediyor. ‘iş bırakma’ eylemi bugün 13’üncü gününde…

Grev nedeniyle hizmetler aksıyor ve bölgede çöpler toplanamıyor. Belediye Emekçileri Sendikası ise bugünden itibaren çöpleri toplamaya başlayacaklarını açıkladı.
Belediye Emekçileri Sendikası’ndan (BES) yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlatılan grev sürerken, halkın pandemi ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bu dönemde, bundan en asgari düzeyde etkilenmesi için ellerini taşın altına koyacaklarını açıkladıkları hatırlatılarak, “Aldığımız bu karara göre de Lefkoşa, Dipkarpaz, Yenierenköy, Esentepe, Değirmenlik, Lefke, Tatlısu, Alsancak, Girne Belediyeleri’nin de desteği ile yarından (bugünden) itibaren, tüm okulların, sağlık ocaklarının, askeri birliklerin ve vatandaşlarımızın evsel çöp atıklarını toplamaya, Lapta Belediyesi’nin zarara uğratılmaması adına ana irsaliye hatlarında oluşan patlakların tamir etmeye ve gençlerimizin sporlarını hafta sonu da sürdürebilmesi için sahaların çizimlerini yapmaya karar verdiğimizi duyurmuştuk” denildi.
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