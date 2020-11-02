Lağım kokuları içindeki güzellik

Mağusa Gülseren göletinin misafirleri flamingolar gölete geldiler. Gülseren göletine güzellik katan flamingoları izlemek için vatandaşlar gölet kenarına gittiklerinde ise kötü bir sürprizle karşılaşıyorlar.
İzleme yerlerinin bozulduğu Gülseren göletinden gelen keskin lağım kokusu büyük rahatsızlık yaratıyor. Civardaki apartmanlardan veya kanalizasyondan gölete lağım sularının akıtıldığı tahmin edilirken yüzlerce su kuşu sağlıksız ortamda yaşamaya çalışıyor.
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