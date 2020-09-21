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Kuzeyde dört yeni vaka

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Kuzeyde dört yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1485 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını ve 22  kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.

21 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün yapılan test sayısı 1485.
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 4.
Ülke dışından gelen vaka yok.
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 4.
Yerel vaka yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 22.
Bugün kaybedilen vaka yok.
Yapılan toplam test sayısı 157 391.
Toplam vaka sayısı 704.
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 450.
Tedavisi devam eden vaka sayısı 252.
Pandemi merkezindeki hasta sayısı 34.
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 216.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2”

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