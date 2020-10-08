banner480
banner69
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
40 0
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
10 0
 
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
70 0
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
31 0
Sülün yeniden Mehmetçik’te
Sülün yeniden Mehmetçik’te
178 0
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
243 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
40 0
banner529

Kuzeyde biri yerel 10 yeni vaka

banner476

Kuzeyde biri yerel 10 yeni vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1852 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu , 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
8 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1852
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen vakalar –  9
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 184.223
Toplam Vaka Sayısı- 789
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 746
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 39
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 16
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.