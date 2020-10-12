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Kuzeyde bir pozitif vaka, 3 taburcu

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Kuzeyde bir pozitif vaka, 3 taburcu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan testlerde bir pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Ali Pilli  yaptığı açıklamada,  bugün bin 441 test yapıldığını, 1 pozitif vakaya rastlandığını,  3 kişinin taburcu edildiğini, pozitif vakanın daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olarak gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 815, taburcu edilenlerin 767’ya çıktığı, tedavisi devam edenlerin 44’e düştüğü, pandemi merkezindeki hasta sayısının 10, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısının 33, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 1 olduğu kaydedildi.

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