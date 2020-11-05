Kuzeyde 7 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1237 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını ,16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, vakalardan 4 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi . 5 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1237 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7 Ülke dışından gelen vakalar – 7 Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – Yerel vakalar – İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 16 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- Yapılan Toplam Test Sayısı- 229.714 Toplam Vaka Sayısı- 956 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 900 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-