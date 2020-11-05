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Kuzeyde 7 pozitif vaka

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Kuzeyde 7 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1237 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını ,16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, vakalardan 4 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi .   5 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1237   Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7   Ülke dışından gelen vakalar –  7   Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –   Yerel vakalar –   İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 16   Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-     Yapılan Toplam Test Sayısı- 229.714   Toplam Vaka Sayısı- 956   İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 900   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51   Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12   Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39   Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5   Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-       
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