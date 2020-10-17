banner480
banner69
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
18 0
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
21 0
 
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
117 0
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
5 0
Fazla söze gerek yok
Fazla söze gerek yok
61 0
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
49 0
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
25 0
banner529

Kuzeyde 7 pozitif vaka

banner476

Kuzeyde 7 pozitif vaka

KKTC'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı mart ayından beri 5'inci can kaybının yaşandığı bugün, 7 de yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  1537 test yapıldığını; 7 pozitif vakaya  rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören bir kişinin hayatını kaybettiğini, tedavisi tamamlanan 5 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3'ünün hava yolu, 3'ünün deniz yolu ile ülkeye geldiğini, bir kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını bildirdi. 

"VATANDAŞLAR GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YURTTAŞLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİREBİLİR"

Bakan Pilli, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuyla ilgili halka çağrıda bulunarak ülke genelinde oy kullanılacak tüm sandıklarda gerekli sağlık koşullarının sağlandığını, tüm seçmenlerin gönül rahatlığı ile yurttaşlık görevini yerine getirebileceğini vurguladı. 

KKTC'DE BUGÜNKÜ COVİD-19 GENEL DURUMU 

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, KKTC'de yapılan 1537 testle toplam test sayısı 198 bin 604'e, 7 yeni vakayla  toplam vaka sayısı 836'ya yükseldi.

Bugüne kadar teşhis konulan hastalardan iyileşip taburcu edilenler 782'ye ulaşırken  tedavisi halen devam eden 39'u pandemi otellerinde, 10'u da pandemi merkezinde toplam 49 hasta bulunuyor.

Bugün yoğun bakımdaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle yoğun bakımda tedavi gören hasta bulunmuyor.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.