Kuzeyde 7 pozitif vaka

KKTC'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı mart ayından beri 5'inci can kaybının yaşandığı bugün, 7 de yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1537 test yapıldığını; 7 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören bir kişinin hayatını kaybettiğini, tedavisi tamamlanan 5 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3'ünün hava yolu, 3'ünün deniz yolu ile ülkeye geldiğini, bir kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını bildirdi.

"VATANDAŞLAR GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YURTTAŞLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİREBİLİR"

Bakan Pilli, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuyla ilgili halka çağrıda bulunarak ülke genelinde oy kullanılacak tüm sandıklarda gerekli sağlık koşullarının sağlandığını, tüm seçmenlerin gönül rahatlığı ile yurttaşlık görevini yerine getirebileceğini vurguladı.

KKTC'DE BUGÜNKÜ COVİD-19 GENEL DURUMU

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, KKTC'de yapılan 1537 testle toplam test sayısı 198 bin 604'e, 7 yeni vakayla toplam vaka sayısı 836'ya yükseldi.

Bugüne kadar teşhis konulan hastalardan iyileşip taburcu edilenler 782'ye ulaşırken tedavisi halen devam eden 39'u pandemi otellerinde, 10'u da pandemi merkezinde toplam 49 hasta bulunuyor.

Bugün yoğun bakımdaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle yoğun bakımda tedavi gören hasta bulunmuyor.