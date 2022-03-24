Kuzey sahillerinin en büyük şanssızlığı Teknecik Elektrik Santrali'dir

Cumhurbaşkanı Tatar, kuzey sahillerinin doğal güzelliğine işaret ederken, bu bölgenin en büyük şanssızlığının Teknecik Elektrik Santrali olduğunu belirtti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), “Kuzey sahillerinin sağlıklı gelişimi ve bölgenin alt yapı sorunları ile ilgili farkındalık yaratılması” amacıyla toplantı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı toplantıda, “Kuzey sahillerinin sürdürülebilir çevresel gelişim temelinde, ekonomik değeri ve yaşam kalitesi yüksek, altyapısı gelişmiş, kırsal dokunun korunduğu yaşam alanına dönüştürülmesi” ele alındı.



Toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar ve milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, bürokratlar, yatırımcılar ve konuklar katıldı.



Esentepe’de, Korineum Golf & Beach Resort’ta yer alan toplantının açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “amacımız; ülkemiz için bir farkındalık yaratmak, altyapı ile ilgili geç kalmamak, ‘geç kaldık’ diye hayıflanmamızın önüne geçmektir” dedi. Gürcafer, gelişmenin önüne geçilemeyeceğini, kuzey sahil şeridinde de gelişmenin önüne geçilemeyeceğini, o yüzden bu bölgede akıllı, yeşil, gelişmiş, sürdürülebilir kentler oluşturulmasının önemine işaret etti.



Bölgeden ve dünyadan akıllı kent örnekleri veren Gürcafer, akıllı, yeşil, sürdürülebilir kentler için farkındalık yaratmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini ifade etti, devletin müteahhitlerden önde olmasını istediklerini anlattı.



Gelecek için, ülke için popülist yaklaşımları geride bırakarak, bu toplantıyı yapacaklarına inanç belirten Gürcafer, bu gelişim yapılırken de çevreye, doğaya ve yeşile önem verilmesi gerektiğini, pazar aranırken de buna göre pazar bulunması, insan gücü ve siyaseti de bu noktaya çekmek için çalıştıklarını söyledi.



“Keşke bazı çalışmaları zamanında yapabilseydik” diyen Gürcafer, şimdi keşkeleri bırakıp, geleceğe ülkeye güzel bir miras bırakmak için doğayla barışık şekilde ekonomik gelişimi hayata geçirmelerinin önemine vurgu yaptı.



Gürcafer, bölgeyle ilgili bir meşale yaktıklarını kaydederek, toplantının amacının; “bölge ile ilgili tüm eksikliklerin giderileceği ve doğanın ön planda olacağı ama buna paralel çağdaş bir alt yapının olacağı ekonomik yaşam ile doğanın barışık bir şekilde yaşaması için yapılması gerekenlerin yapılması hususunda geç kalınmadan bir çalışmanın başlatılması” olduğunu söyledi.



Yatırım ve gelişmeler sağlanırken de yerli esnafın, toplumun kalkınacağı bir model düşündüklerini ifade eden Gürcafer, katılan herkese teşekkür etti.

ORÇAN

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Harun Orçan da, bu tür çalışmaların bölgeye, yatırımcıya ve bölge insanının sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlayacağına inanç belirtti.



Orçan, bölgedeki yapılaşma baskısına işaret ederek, çalışmanın değerli bir çalışma olduğunu söyledi ve oda başkanının mesajını okudu.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ülkede her zaman “betonlaşma ve plansızlıktan” yakındıklarını ancak doğayı korumanın ellerinde olduğunu ifade ederek, doğaya olan saygının her zaman korunmasının önemine vurgu yaptı. Taçoy, yaşam alanlarını korumak ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen toplantının başarılı geçmesini temenni etti.



ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, insanlığın, doğal afetleri ve doğanın intikamını düşünmeden adımlar attığını ve doğaya müdahale ettiğini anlattı.



Arıklı, bu yüzden bugün yapılan toplantının önemli olduğunu, geleceğe yönelik güzel bir çalışma olduğunu ifade etti. Arıklı, çevrenin ve doğanın korunması için ille de emirnamelere gerek olmadığını, yapılaşmanın doğaya çevreye zarar vermemesi gerektiğini söyledi.



İnşaat sektörünün ülke ekonomisine katkısına da işaret eden Arıklı, inşaat sektörünün, sürdürülebilir, yeşil bir gelişimi sağlayacağını, toplantının da bu anlamda önemli olduğunu ifade etti.



SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu da, doğru bir zamanda bu toplantının düzenlendiğini ifade ederek, her şeye rağmen KKTC’nin ve kuzey sahillerinin doğal bir güzellik sunduğunu söyledi. Sucuoğlu, güzeli daha da güzelleştirmek, güzeli harcamanın da ellerinde olduğunu kaydetti.



Toplantının, bu yüzden önemli olduğunu, güzel bir ülke yaratmak ve gelecek nesillere aktarmanın önemini ifade eden Sucuoğlu, kuzey sahil şeridinde güzel yatırımlar yapıldığını ve bölgeye yabancıların önemli bir ilgisinin olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, Ukrayna-Rusya savaşının ülkeyi her yönden etkilediğini ancak bugünkü toplantıda gördüğü heyecanın, bu sıkıntılı zor süreci en iyi şekilde atlatacaklarına olan inancının arttığını ifade etti.



İnşaat sektörünün de turizm eğitim ve hizmet alanları gibi bu zor sürecin atlatılmasında önemli bir yer alacağına inanç belirten Sucuoğlu, düzgün yatırımlar ve yatırımcılar güven verirken, yabancıların ilgisini artırdığını kaydetti.



Toplantının zamanlamasından dolayı birliği tebrik eden Sucuoğlu, bu tür toplantıların devamını diledi. Sucuoğlu, ülke değerlerinin, en güzel binayı yapsanız da korumanın önemine vurgu yaptı.



TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC’nin güzel bir yer olduğuna işaret ederek, tüm kesimlerin ülke için bir araya gelebildiği bu toplantının da bunun en iyi örneği olduğunu söyledi.



Tatar, kuzey sahillerinin doğal güzelliğine işaret ederken, bu bölgenin en büyük şanssızlığının Teknecik Elektrik Santrali olduğunu belirtti.



Bacalardan çıkan duman ve çevreye verilen zararın kabul edilebilir olmadığını kaydeden Tatar, siyaseti bir kenara bırakarak konuştuğunu ifade etti. Bu soruna bir şekilde Kıb-Tek ve yetkililerin çözüm bulması gerektiğini kaydeden Tatar, yeşil enerji veya doğal gaza geçilebileceğini belirterek, bu yönde yapılacak çalışmaların bölgenin geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.



Bugün toplantının yapıldığı tesisin golf sahasının bu bölgenin gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Tatar, doğru projelerin, yapıldığı bölgeleri nasıl geliştirdiğini en güzel örneğinin yaşandığını belirtti.

“Bize büyük görevler düşüyor” diyen ve yerel yönetimlerin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Tatar, emlak vergisinin artık düşük kaldığını, hizmetin en iyi ve sürdürülebilir bir şekilde devamının önemine değindi.



İmar planları ve diğer düzenlemelerle doğanın, çevrenin ve ağaçların korunmasının önemine de işaret eden Tatar, gelişme olurken bir şekilde yanlış gelişim veya yanlış yatırıma da “dur” diyebilmenin önemine vurgu yaptı.



Tatar, KKTC’yi hak ettiği yere hep birlikte çalışarak taşıyacaklarına inanç belirterek, Kıbrıs sorunu sürse de, KKTC’de siyasi ve her alanda istikrarın yatırımlar için önemli olduğun vurguladı.



Ortaya koydukları yeni siyaset, egemenlik ve devlete olan inancın yatırmaları artıracağına inanç belirten Tatar, Türkiye’nin desteğinin de her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Tatar, KKTC’nin değerli bir bölgede bulunduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve güneyin toprak ve bina bakımından çok pahalı olduğunu, bu yüzden ülkede toprağın korunması gerektiğini, gelişimin de buna göre yapılması, tarım alanları korunarak gelişimin zamana yayılması gerektiğini anlattı. Tatar, “Bu toprak değerini daha da artıracak, o yüzden yatırımlar yapılırken gelecek nesillere de taşıyacak şekilde doğru hamleler yapılmasının” önemine değindi.



Toplantıyı düzenleyenlere teşekkür eden Tatar, devlete güvene işaret etti, hep birlikte çalışarak ülkeyi geleceğe taşıyacaklarını belirtti.



Konuşmaların ardından sunumlara geçildi.