Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri, üçüncü kitabıyla ilham vermeye devam ediyor

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin üçüncü kitabında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen lider iş kadınlarından Işın Ramadan Cemil’in ilham veren hayat hikayesini kaleme aldı

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un kaleme aldığı Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri serisi üçüncü kitabıyla okuyucuları ile buluşuyor. Kıbrıs Türk Toplumunun kültürüne ve yaşamına büyük katkılar sunan kahramanların ilham verici hikayelerini okuyucuyla buluşturan Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, 3 Mart’ta piyasaya çıkacak serinin üçüncü kitabında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen iş kadınlarından Işın Ramadan Cemil’in hikayesini anlatıyor.

23 yıldır; gelecek yıl 80’inici yaşını kutlayacak olan, Ramadan Cemil İşletmeleri’ni yöneten Işın Ramadan Cemil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen iş kadınlarından biri olmasının yanı sıra ülkede sivil toplumun ve sosyal sorumluluk kültürünün oluşmasında öncü bir rol oynadı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından 1974’te kurulan hükümette ilk Türk kadın diplomat olarak yer aldı.

Işın Ramadan Cemil, halen, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Üyesi, İş Kadınları Derneği Kurucu ve Onur Kurulu üyesi, Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği ile Çevre Koruma Vakfı kurucu üyelikleri yanında; Cinémathèque Topluluğu, Beşparmak Düşünce Grubu, Girne İnisiyatifi, Okuma Kulübü gibi düşünce kulüpleri ile Girne Innerwheel ve Welcome Clubs International gibi uluslararası kulüplerin yerel kollarının kurucu üyelik ve başkanlıklarını üstlendi. Cemil, Uluslararası Inner Wheel 222’inci Bölge ALASIA’nın da Kurucu Bölge Başkanı oldu. Ailece kurucularından oldukları Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ve benzeri eğitim kurumları, hayır kurumları ve düşünce dernekleri ile sanat ve spor hayatına destek vermeye devam ediyor.

İş Kadınları Derneği Onur Ödülü’nün de sahibi olan Işın Ramadan Cemil, Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan “Welcome Clubs International”ın Marian Adair “Örnek İnsan Ödülü”ne Mayıs 2021’de layık görüldü. İlk kez bir KKTC vatandaşına verilen ödül, derneğin 35’inci yıl kutlamalarında tüm dünyaya duyuruldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisi, renkli anlatım dili ve tasarımı ile her yaş kesimine hitap ediyor. Kitap serisi, ele aldığı ilham verici yaşam öyküleriyle başta çocuklar olmak üzere okuyan herkese ilham vermeyi, toplumda özgüven ve çalışkanlık, sosyal sorumluluk ve empati gibi değerlerimizin de toplumu şekillendiren örnek insanlarımızla gençlerle buluşturmayı amaçlıyor. Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, serinin ilk iki kitabında KKTC’nin ilklere imza atan, efsane müzik öğretmeni Yıldan Birand ve toplumu sağlık konusunda bilinçlenmesini kendine misyon edinmiş Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail'in ilham veren hikayelerini sayfalarına taşımıştı.

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt: “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri, hikayeleri ile ilham vermeye, geleceği aydınlatmaya devam edecek.”

Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri serisinin üçüncü kitabını okuyucularıyla buluşturmanın gururunu yaşadığını söyleyen Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, yeni kitabında; sadece iş kadını kimliği ile değil hayatının her döneminde yardımlaşmayı, sivil toplumu, sosyal sorumluluğu bir hayat felsefesi olarak gören Işın Ramadan Cemil’in hayat hikayesini okuyucuyla buluşturmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Kaleme aldığı masalsı biyografi ile pek çok gencin rüyalarındaki hayallere ulaşmaları için içlerinde bulunan inanç, özgüven ve sorumluluk duygularının pekişeceğine ve yeni hayatların şekillenmesinde kitaplarının bir yol haritası olacağına inandığını belirten Soykurt, “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri kitap serisinin yeni kahramanlar ve hikayeler ile devam edeceğini ve topluma ilham vermeye, geleceği kalemiyle aydınlatmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.