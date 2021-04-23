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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den 23 Nisan’a özel proje

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in de dahil olduğu ülkemizin sevilen ve tanıdık simalarıyla çocukluk yıllarına dair röportajlar gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den 23 Nisan’a özel proje
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Tüm dünyada kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından özel bir proje gerçekleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, projenin Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile ülkemizin sevilen ve tanıdık isimleriyle, söyleşi şeklinde gerçekleşen ve çocukluk yıllarının anlatıldığı bir proje olduğu belirtildi. “Onlar da çocuktu” başlığıyla gerçekleşen projede, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in yanında Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Güliz Kaner, Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni/Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Kardiyolog Uzm. Dr. Gülgün Vaiz’in yer aldığı aktarıldı. Kısa videolar şeklinde organize edilen proje kapsamında kişiler çocukluk yıllarını, arkadaşlarını, okul hayatlarını ve ailelerini anlatıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda neler yaptıklarını, o yılların nasıl geçtiği anlatarak aynı zamanda kültürümüzün yeni nesiller tarafından dinlenmesi için de paylaşımlarda bulunuyorlar. 
“Çocuklar bizim için çok özel ve değerliler”
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir yaptığı açıklamada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken onlara güzel, sevgi dolu birer gelecek ve başarı diledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak gerek çocuklarımızın içerisinde yer aldığı gerekse çocuklarımıza farkındalık olması açısından birçok projeye yıllardır destek olduklarını anımsatan Küçüközdemir, “Çocuklarımıza sahip çıkmamız, onları desteklememiz geleceğimize, ülkemize yaptığımız yatırımdır” dedi. Küçüközdemir, sözlerine şöyle devam etti: “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da onların iletişim ve teknoloji ihtiyaçları başta olmak üzere desteklerimiz sürmüştür, bundan sonrasında da devam edecektir. Çocuklarımız bizim için çok özel ve değerliler.”
Açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırlanan videolara Kuzey Kıbrıs Turkcell Youtube kanalından http://kktcll.co/youtube linki üzerinden erişilebileceği belirtildi.
 

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Etiketler; #Kuzey Kıbrıs Turkcell #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı #Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir
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