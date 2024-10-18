Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Asbank’tan önemli iş birliği

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Asbank, iş süreçlerinde verimlilik ve hız sağlamak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği protokolü kapsamında, Turkcell’in dijital iş çözümlerinden Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) artık Asbank tarafından kullanılmaya başlandı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Asbankönemli bir iş birliğine imza attı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip tarafından imzalanan protokolle iki kurumun dijital dönüşüm yolculuğunda kritik bir adım atılmış oldu. Protokol kapsamında Turkcell’in dijital iş çözümlerinden Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) artık Asbank tarafından kullanılmaya başlandı. Gerçekleşen imza törenine, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler ve Asbank Bilgi Teknolojileri Birim Müdürü Belgan Koral da yer aldı.





Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir: “Dijital dönüşümde öncü adımlar atıyoruz”



Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, bu iş birliğinin Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital dönüşümdeki öncü rolünü bir kez daha pekiştirdiğini belirterek şunları ifade etti: “Robotik Süreç Otomasyonu çözümlerimiz, iş ortaklarımızın verimliliğini artırmak ve onlara rekabet avantajı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Asbank ile yaptığımız bu stratejik iş birliği, RPA teknolojimizle iş süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmenin yanı sıra, dijital dönüşüm yolculuklarında onlara destek olmayı hedefliyor.”



Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip: “Asbank, RPA ile iş süreçlerinde verimlilik ve hız anlamında bir adım önde olacak”



İş birliği kapsamında Turkcell’in Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) çözümlerinden yararlanacak olan Asbank’ın operasyonel süreçlerini yeniden şekillendirmeyi hedeflediğini belirten Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, Asbank olarak özellikle son 4 yıldır dijital dönüşüm süreçlerinde önemli adımlar attıklarını ve birçok değişimi hayata geçirdiklerini vurguladı. Karip açıklamasına şöyle devam etti: “Sahip olduğumuz güçlü teknolojik altyapı ve derin tecrübemizle, dijital dönüşüm yolculuğumuzu gelecek yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bankamızın en önemli güçlerinden bir tanesinin İnsan Kaynağı olduğunu biliyoruz ve bu kaynağı en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, rutin ve zaman alan işleri Robotlara devrederek, hataları minimize etmeyi ve çok değerli olan insan kaynağını daha verimli işlere yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Turkcell RPA uygulaması sayesinde çok fazla sayıda manuel işi, 7/24 kesintisiz çalışabilen ve çok daha hızlı, hatasız işlem yapma kapasitesine sahip robot çalışanlara devrettiğimizde, ekiplerimiz daha stratejik işlere odaklanabilecek ve iş gücümüzü daha verimli kullanabileceğiz.



