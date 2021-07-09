Kuzey Kıbrıs Turkcell, Akçay köyündeki parka katkı koyuyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Akçay Muhtarlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü arasında gerçekleşti.
Anlaşma kapsamında, Güzelyurt Belediyesi'ne bağlı Akçay Muhtarlığı sınırları içerisinde yer alan ve Akçay muhtarlığı tarafından tamamlanan Rauf Raif Denktaş Parkı içerisindeki oyun alanı Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından tamamlanarak halkın hizmetine açılıyor.
“Akçay halkına bir eğlence merkezi olacak”
Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, protokol imzası sırasında gerçekleştirdiği açıklamasında, park içerisinde mini hayvanat bahçesinden, engelsiz yaşam için özel tasarlanmış oyun alanları dahil birçok farklı alanın ve ekipmanın olduğuna dikkati çekerek, bu parkın köy halkı için bir nevi eğlence merkezi olacağına işaret etti. Dereliköylü, Akçay halkını dilediğince zaman geçirerek, güzel şartlarda bir parka sahip olmaları için ellerinden geleni yapacaklarına vurgu yaptığı açıklamasında, bu projeye destek vererek sponsor olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e gönülden teşekkür ettiğini dile getirdi. Muhtar Dereliköylü, projenin çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini de sözlerine ekleyerek Küçüközdemir’e hatıra amacıyla Kıbrıs’a özgü bir tablo hediye etti.
“Parkın bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum”
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de protokol kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında, içerisinde çocuklarımızın yer aldığı projelerde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Küçüközdemir, yaklaşık 1400 kişilik nüfusa sahip Akçay köyündeki parka, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında destek olduklarını söyleyerek, hizmete sunulacak bu parkın bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.
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