Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1999 yılında hizmet vermeye başlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, 22’nci yaşını kutluyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Küçüközdemir: “Adamıza 22 yıldır olduğu gibi katkı ve yatırımlarımız devam edecek. Teknoloji alanında Kuzey Kıbrıs’ta halkımızın hak ettiği güçlü, hızlı ve dünyayla yarışan altyapıya bir an önce kavuşmak en büyük arzumuz...”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1999 yılından itibaren teknoloji ve iletişim alanında hizmet veren, adamızın lider operatörü Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu yıl 22’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Yeni yaşını kutlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, hem günün anlam ve önemini dile getiren hem de geleceğe dair hedeflenen projelerle açıklamalarda bulundu. Genel Müdür Murat Küçüközdemir açıklamasında, tüm adamıza yayılmış 2000’i aşkın bir çalışan ekosistemi, ülkemize yapılan yatırım ve katkılar, yurt dışı ve Türkiye ile yapılan bir çok iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs’taki şirketler arasında önemli bir yere sahip olduklarını belirterek, 22 yılda sadece ticari anlamdaki katkılarıyla değil, toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk projelerine yaptıkları katkılarıyla da öne çıktıklarına dikkati çekti.

“Adamıza yaptığımız katkılar, halkımızın yararına hayata geçirilen tüm çalışma ve hizmetler devam edecektir”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, şirketin 22’nci kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 22 yıldır adamızda sunduğu hizmetlere büyük özveri ve gayretlerle devam ettiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını aktardı. Murat Küçüközdemir, büyük bir ailenin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm ekibiyle birlikte hedeflerinin halkımıza hep en iyi hizmeti sunmak olduğunu kaydetti. Yıllardır tüm bu hizmetlerin yanında toplumsal duyarlılıkla hareket ederek gerek şirket gerekse çalışanların sosyal sorumluluk projelerine karşı olan bilincini de aktaran Küçüközdemir, bunların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ülkemizde çevreden eğitime, sağlıktan trafiğe, engelsiz yaşamdan teknolojiye kadar geniş bir yelpazede sayısız proje gerçekleştirdiklerini ve bu projelerin on binlerce insana dokunduğunu aktaran Küçüközdemir, pandemi döneminde de en ihtiyaç duyulan anlarda Bakanlıklarla iş birlikleri yaparak ihtiyaçlara hızlıca çözüm bulduklarının altını çizdi.

“Teknoloji alanında Kuzey Kıbrıs’ta halkımızın hak ettiği güçlü, hızlı ve dünyayla yarışan altyapıya bir an önce kavuşmak en büyük arzumuz…”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği açıklamasında, 22 yıl önce adamızda bir GSM şirketi olarak çıktıkları bu yolda Lifecell Digital Ltd. şirketiyle sabit internet hizmeti de verdiklerini sözlerine ekledi. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Her geçen gün gelişen teknoloji ile artan teknolojik talepleri de karşılamak üzere uzun süredir kurumlara donanım ve yazılım hizmeti ile entegre çözümler de sunuyoruz. Dijital iş servislerimiz ve uygulamalarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Teknoloji alanında Kuzey Kıbrıs’ta halkımızın hak ettiği güçlü, hızlı ve dünyayla yarışan altyapıya bir an önce kavuşmak en büyük arzumuz...”