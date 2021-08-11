Kuzey Kıbrıs'ta evlilik sayısı kadar boşanma yaşanıyor

951 çift evlendi, 841 çift boşandı

KKTC'nin nüfus oranına göre, son 3 yılın verilerinde ülke genelindeki boşanma oranları korkutucu boyuta ulaştı. Bir yılda 951 çift hayatını birleştirirken, 841 çift ise boşanarak yollarını ayırdıMahkemelerin yayınlanan 2020 yılı faaliyet raporuna göre, ülkede geçtiğimiz yıl 951 çift hayatını birleştirirken, 841 çift ise boşanarak yollarını ayırdı. İstatistiklere göre, 2019 yılına kıyasla boşanma sayısında yüzde 6.24 oranında azalma olurken, evlilikler ise yüzde 17.37 oranında azaldı841 boşanma davasından 603’ünün anlaşmalı boşanma olduğu Mahkemelerin 2020 yılı faaliyet raporundaki istatistiklere yansırken, 220 evlilik ise ‘şiddetli geçimsizlik’ neticesinde sonlandırıldı.2020 yılında 66 çift henüz evliliklerinin ilk yılında ayrılma kararı alırken, 189 çift ise 5 yıl içerisinde evliliklerini sonlandırdı.18 çift ise 2 yıldan uzun süredir ayrı yaşadığı için evliliğini sonlandırdı. 6-10 yıl arasında evliliğini sürdüren 224 çift boşanma kararı alırken, 16 yılın üzerindeki evliliğini sonlandıran 219 çift var.2020 yılında evliliğini sonlandıran 841 çiftten 257’sinin çocuğu bulunmazken, 287 çiftin 1 çocuğu, 241 çiftin 2 çocuğu, 42 çiftin 3 çocuğu, 10 çiftin 4 çocuğu, 4 çiftin ise 5 çocuğu var.Anlaşmalı boşanan 189 çiftin çocuğu bulunmazken, 210 çiftin 1 çocuğu, 170 çiftin ise 2 çocuğu var.Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşan çiftler arasında ise, 62 çiftin çocuğu bulunmazken, 73 çiftin 1 çocuğu, 6 çiftin 2 çocuğu, 11 çiftin 3 çocuğu, 3 çiftin 4 çocuğu, 4 çiftin ise 5 çocuğu bulunuyor.En çok boşanma davası (357 dava) Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde görülürken, en az boşanma davası ise (12 dava) Lefke Aile Mahkemesi’nde görüldü.222 dava Mağusa’da, 172 dava Girne’de, 41 dava İskele’de ve 37 dava ise Güzelyurt Aile Mahkemesi’nde sonuçlandırıldı.Evliliklerde de Lefkoşa yine 354 evlilik ile birinci sırada yer alırken, Lefkoşa’yı 262 evlilik ile Gazimağusa, 193 evlilik ile Girne, 75 evlilik ile İskele, 51 evlilik ile Güzelyurt ve 16 evlilik ile Lefke yer aldı.2020 yılı içinde gerçekleşen evliliklerden 352,430.25 TL’lik damga pulu geliri elde edildi.Öte yandan ilçelerin aile mahkemelerine ait 2018- 2020 yılları arasındaki verilere göre, bu yıllarda tüm ilçelerde toplam 3 bin 486 boşanma davası açılırken, 3 yılda 2 bin 675 boşanmanın gerçekleştiği görülüyor. Boşanan çift sayısı bazında düşünüldüğünde ise rakam ülke nüfusuna göre olukça fazla.Verilere göre, bu yıllarda boşanmaların en çok Lefkoşa’da, en az Lefke bölgelerinde olduğu görülürken, bunun sebebinin ise nüfusun yoğunluk oranı ile bağlantılı olduğu görülüyor.2018 yılında tüm ilçelerde toplam 1217 boşanma davası açılırken, bu rakam 2019 yılında 1151’e 2020 yılında ise 1091’e geriledi.2018 yılında açılan boşanma davalarından ise 1004’ü tamamlanarak boşanma olayı gerçekleşti. 2019 yılında bu rakam 897’ye, 2020 yılına 841’e geriledi.Bu verilere göre, en çok boşanma olayı 2018 yılında gerçekleşirken, 2020 yılına kadar boşanma oranlarında düşüş yaşandığı gözlemlendi.