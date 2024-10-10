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Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda

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Kuzey Kıbrıs turizmini tanıtmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen turizm fuarında KKTC'nin zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik potansiyeli ön plana çıkarılıyor

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Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı İstanbul’da yapılan İstanbul Turizm Fuarı’nda yerini aldı.
Turizm sektörünün tüm unsurlarının yer aldığı fuar 2 gün boyunca devam edecek.
Kuzey Kıbrıs turizmini tanıtmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen turizm fuarında KKTC'nin zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik potansiyeli ön plana çıkarılıyor.
KKTC standında ziyaretçilere ülkenin tarihi ve kültürel değerleri, plajları, doğa sporları imkanları ve konaklama seçenekleri hakkında detaylı bilgiler verilirken, Kuzey Kıbrıs’ın mutfak kültürünü yansıtan lezzetlerin sunumu da yapılıyor.
 
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