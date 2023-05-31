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Kuzey Kıbrıs Genç Müteşebbisler Derneği, JCI Avrupa Konferansına katıldı

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Kuzey Kıbrıs Genç Müteşebbisler Derneği, JCI Avrupa Konferansına katıldı
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Kuzey Kıbrıs Genç Müteşebbisler Derneği (JCI) Başkanı Ali Yenen,  24-27 Mayıs tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleşen JCI Avrupa Konferansına katıldı.
JCI Kuzey Kıbrıs tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa, Asya ve Afrika’dan 700 kişinin katıldığı konferans kapsamında liderlik eğitim seminerleri, JCI üye toplantıları, münazara yarışmaları, Bükreş kültürel gezi aktiviteleri yer aldı.

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